До уваги мешканців Олександрійщини! «Нафтогаз» переводить клієнтів на єдиний платіжний рахунок

За даними ГК «Нафтогаз», з 1 липня газопостачальна компанія «Нафтогаз переводить усіх своїх побутових клієнтів на єдиний платіжний рахунок: ЄДРПОУ 40121452 п/р UA893004650000000260323012042 в AТ «Ощaдбaнк» м. Києвa МФО 300465. Повідомляє «Голос Громади».

У зв’язку з трансформацією роздрібного ринку газу Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» планує залучати клієнтів з інших областей. Зважаючи на це, доцільніше мати єдиний універсальний платіжний рахунок для всіх регіонів.

Що зміниться для клієнтів у Кіровоградській області?

Для клієнтів запроваджені зміни не будуть відчутними. В банківських установах, в особистому кабінеті, чат-боті та платіжних системах реквізити зміняться автоматично.

Що буде, якщо помилково відправити кошти на старий платіжний рахунок?

В перші місяці після зміни платіжних реквізитів, гроші все одно будуть зараховані на особовий рахунок клієнта. Згодом старі реквізити будуть недійсні. Тому, будь ласка, послуговуйтеся єдиним платіжним рахунком.

У разі виникнення питань щодо зміни розрахункового рахунку клієнти компанії можуть звертатися за консультаціями до спеціалістів компанії через чат-бот GASUA та за телефоном: 0800 215 515.

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» є підрозділом Групи Нафтогаз, який займається поставками газу населенню та представникам середнього і малого бізнесу.

Компанія вже обслуговує більше 250 тис. побутових клієнтів та більше 1,8 тис. представників бізнесу.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» безперервно покращує клієнтські сервіси для того, щоб платити за газ було зручно та швидко.

Інформаційний центр компанії завжди готовий проконсультувати та роз’яснити складні питання щодо газу.

Стати побутовим клієнтом компанії можна онлайн.