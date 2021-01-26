До уваги мешканців Олександрійщини: перелік програми “Доступні ліки” поповнився новими препаратами

Три нових препарати внесено до переліку програми «Доступні ліки» про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, інформує “Голос Громади”

До переліку додали: “Варфарин” (антикоагулянт), “Ніфедипін” (антигіпертензивний препарат), “Ацетилсаліцилову кислоту” (антиагрегант)”. Відповідні зміни внесло МОЗ своїм наказом від 06.01.2021р. №6.

Програма “Доступні ліки” реалізується згідно із затвердженим переліком лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань. В межах Програми передбачено реімбурсацію, механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів для пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу.

В Реєстрі лікарських засобів наразі 264 позиції, які можуть видаватися відповідно до програми. Безкоштовно українці мають змогу отримати 85 лікарських засобів.