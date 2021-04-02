До уваги мешканців Олександрійщини! З 1 квітня 2021 року підвищено пенсійний вік для жінок

Відтепер жінки, які народились у період з 1 квітня 1961 року, матимуть право виходу на пенсію у 60 років за наявності у поточному році страхового стажу не менше 28 років.

У разі відсутності 28 років страхового стажу, на час досягнення пенсійного віку, людина зможе вийти на пенсію пізніше.

Так, за наявності в особи страхового стажу від 18 до 28 років пенсія призначатиметься після досягнення віку 63 років; за наявності страхового стажу від 15 до 18 років – після 65 років.

Наявність необхідного страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.