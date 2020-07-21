До уваги мисливців Кіровоградщини! Незабаром відкриття сезону полювання-2020 на пернату дичину

Мисливський сезон традиційно розпочинається із полювання на пернату дичину, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласного управління лісового та мисливського господарства.

Старт ­– 1 серпня о 18.00. Дні полювання – середа, субота та неділя.

Полювати дозволяється на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої).

Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.

Період проведення полювання Дні проведення полювання Перната дичина (качки, лиска, кулики, голуби, гуски) 01.08.2020 (з 18 години) – 06.12.2020 середа, субота, неділя Перепілка 01.08.2020 (з 18 години) – 29.11.2020 середа, субота, неділя Фазан, куріпка 10.10.2020 – 06.12.2020 середа, субота, неділя Парнокопитні 01.11.2020 – 27.12.2020 субота, неділя Заєць – русак 22.11.2020 – 17.01.2021 неділя Вид мисливських тварин Норма, голів Вид мисливських тварин Норма, голів Норець великий 2 Куріпка сіра 3 Качки* 5 Фазан 3 Лиска 6 Перепел 15 Кулики** 10 Кріль дикий 1 Голуби*** 10 Заєць – русак 1 Гуски**** 3

Для своєчасної підготовки до сезону полювання необхідно обміняти контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання. Для цього слід звертатися до облуправління з понеділка по п’ятницю з 8-ї до 16-ї години (адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76, 5-й поверх, відділ мисливського господарства).

Контрольна картка видається з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року і діє з дня її видачі до 30 квітня 2021 р. включно.

Бажаючим стати мисливцем потрібно скласти екзамен в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Екзамен на отримання посвідчення мисливця приймається по середах.