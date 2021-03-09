До уваги олександрійців! Чому у сусіда пенсія більша? (Роз`яснення)

Саме з таким запитанням часто звертаються до фахівців сервісних центрів відвідувачі-пенсіонери. І дійсно: наче й працювали все життя на одному підприємстві, заробітна плата була невелика, майже однакова… Чому ж тоді пенсія в когось більша, а в когось менша?

На розмір пенсійної виплати впливають 3 основні фактори: наявний страховий стаж, розмір заробітної плати, рік виходу на пенсію. При призначенні та перерахунку пенсії всі ці дані враховуються.

До речі, фахівцям пенсійної служби, які призначають та перераховують пенсію, необхідно знати понад 40 (!) законів, постанов та інших розпорядчих документів щодо пенсійного забезпечення.

Якщо ви все ж таки вирішили самостійно вирахувати розмір підвищення, наприклад, після індексації з 01.03.2021, пропонуємо вам 4 приклади перерахунку:

1) збільшення відбулося на суму понад 100 грн;

2) збільшення відбулося на суму 100 грн;

3) розмір пенсії не змінився;

4) розмір пенсії змінився та пенсіонеру встановлено доплату до 2220 грн.