До уваги олександрійців! Чому у сусіда пенсія більша? (Роз`яснення)

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Саме з таким запитанням часто звертаються до фахівців сервісних центрів відвідувачі-пенсіонери. І дійсно: наче й працювали все життя на одному підприємстві, заробітна плата була невелика, майже однакова… Чому ж тоді пенсія в когось більша, а в когось менша?

На розмір пенсійної виплати впливають 3 основні фактори: наявний страховий стаж, розмір заробітної плати, рік виходу на пенсію. При призначенні та перерахунку пенсії всі ці дані враховуються.

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До речі, фахівцям пенсійної служби, які призначають та перераховують пенсію, необхідно знати понад 40 (!) законів, постанов та інших розпорядчих документів щодо пенсійного забезпечення.

Якщо ви все ж таки вирішили самостійно вирахувати розмір підвищення, наприклад, після індексації з 01.03.2021, пропонуємо вам 4 приклади перерахунку:

1) збільшення відбулося на суму понад 100 грн;

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2) збільшення відбулося на суму 100 грн;

3) розмір пенсії не змінився;

4) розмір пенсії змінився та пенсіонеру встановлено доплату до 2220 грн.

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