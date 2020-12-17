До уваги олександрійців! Дати святкових вихідних днів на Новорічні свята

У зв’язку з новорічними святами українців матимуть додаткові вихідні дні. Повідомляє «Голос Громади».

Відпочивати будемо в період з 25 по 27 грудня 2020 року, з 1 січня по 3 січня 2021 року включно та з 7 січня по 10 січня 2021 року. Напередодні Нового року, 31 грудня, буде робочим днем, але його тривалість рекомендують скоротити на 1 годину.

Також, 8 січня 2021 року припадає на п’ятницю, яка буде вихідним днем, але її треба буде відпрацювати 16 січня 2021 року.

Таким чином, у січні нового року в Україні буде 12 офіційних вихідних та 19 робочих днів.