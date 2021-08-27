Автоматичне формування е-лікарняних замість видачі паперових листків непрацездатності сьогодні стало реальністю. Це зручно та просто. І в цьому переконалися вже понад 600 мешканців Кіровоградщини.

А головне – електронний документ для застрахованої особи в разі оформлення лікарем медичного висновку про тимчасову втрату працездатності формується автоматично (також е-лікарняний автоматично відкриється в разі оформлення медичного висновку для дитини застрахованої особи, яка потребує догляду), що гарантує прозорість дій та швидкий обмін необхідною інформацією між установами.

Що змінилося і як діяти, коли після огляду лікаря вам відкрили е-лікарняний? По-перше, одразу після створення медичного висновку потрібно повідомити про це роботодавця. Це можна зробити будь-яким зручним способом, наприклад, телефоном.

Якщо працівник має кваліфікований електронний підпис, він зможе переглянути свій е-лікарняний в своєму Особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua).

Роботодавець, у свою чергу, інформацію щодо е-лікарняного може переглянути у власному Кабінеті страхувальника. Важливо, що роботодавець бачить лише загальну інформацію щодо тимчасової непрацездатності свого працівника, необхідну для призначення матеріального забезпечення (без діагнозу та інших приватних відомостей).

По-друге, якщо працівник не одужав у визначений у першому медичному висновку термін, лікар створить наступний медичний висновок, який продовжить тимчасову непрацездатність – і про це обов’язково потрібно повідомити роботодавця.

По-третє, одразу після завершення періоду тимчасової непрацездатності е-лікарняний працівника змінює свій статус на «Готовий до сплати». З цього моменту роботодавець має упродовж 10 календарних днів призначити працівнику матеріальне забезпечення, а після дати призначення протягом 5 робочих днів сформувати і передати до Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок.