До уваги олександрійців! Графік роботи телефонної гарячої лінії у січні нового року

Пенсійний фонд Кіровоградщини повідомляє графік роботи телефонної «гарячої» лінії, інформує “Голос Громади”.
Телефон прямої лінії Фонду (0522) 33-04-41. Звертатись можна щочетверга з 13:00 до 14:00. На телефонні дзвінки відповідають:
14 січня 2021 року – начальник відділу застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Ірина Василівна ФУНДЕРАТ.
21 січня 2021 року – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.
28 січня 2021 року – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.
Начальник управління адміністративного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Людмила СОРОКА.