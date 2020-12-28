До уваги олександрійців! Графік роботи телефонної гарячої лінії у січні нового року

Пенсійний фонд Кіровоградщини повідомляє графік роботи телефонної «гарячої» лінії, інформує “Голос Громади”.

Телефон прямої лінії Фонду (0522) 33-04-41. Звертатись можна щочетверга з 13:00 до 14:00. На телефонні дзвінки відповідають:

14 січня 2021 року – начальник відділу застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Ірина Василівна ФУНДЕРАТ.

21 січня 2021 року – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.

28 січня 2021 року – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.

Начальник управління адміністративного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Людмила СОРОКА.