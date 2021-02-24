До уваги олександрійців! Змінили паспорт? Терміново зверніться до Пенсійного фонду!

Майже дві сотні пенсіонерів Кіровоградщини після зміни паспорту не повідомили Пенсійний фонд про нові паспортні дані. Які наслідки матиме така несвідомість та навіщо терміново приходити до сервісного центру у разі отримання нового паспорту?

Головне – внесення коректних даних

Щоб вчасно виплачувати пенсію, Пенсійний фонд повинен володіти достовірною та чіткою інформацією про пенсіонера як отримувача послуги. Така інформація формується з багатьох джерел (реєстри та бази даних). Наприклад, при звірці паспортних даних пенсіонерів використовується облік Державної міграційної служби, за яким виявляються пенсіонери, в яких паспорти визнані недійсними, викраденими або втраченими. Таким одержувачам пенсії фахівці головного управління направляють повідомлення про обов’язкову звірку даних за новим паспортом.

Звірка даних необхідна, якщо…

Пенсіонери повинні звірити дані у разі виникнення таких обставин:

отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID картки;

отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;

зміни прізвища, ім’я та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни);

зміни місця реєстрації (прописки) або при знятті з реєстрації.

Не варто зволікати…

У разі отримання відповідного повідомлення від пенсійників Кіровоградщини необхідно терміново з’явитись до відділу обслуговування громадян (сервісного центру) за адресою, зазначеною у листі, та надати оригінал дійсного паспортного документа.

Внаслідок несвоєчасного подання коректних даних або інформації про особисті зміни, відсутності підтвердження даних за новим паспортом виникають непорозуміння щодо своєчасної виплати пенсій.