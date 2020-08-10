Рух олександрійських міських авбосусів змінено!

За інформацією сайту міськради, від сьогодні, 10 серпня 2020 року, у зв’язку з ремонтними роботами на тепловій мережі на перехресті вул. Перспективна – вул. Братська, рух міських автобусних маршрутів по вул. Перспективній, на відрізку проїзної частини від пл. Соборної до вул. Братської буде призупинено, повідомляє «Голос Громади».

Таким чином зупинка «Стоматполіклініка» працювати не буде.

Рух міського автотранспорту (в напрямку з/вокзалу) по маршрутах №№ 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 18/1, 81/4 буде здійснюватися по пр-т.Соборний – вул.Софіївська (Луначарського)– вул.Братська (Калініна) – вул.Перспективна (50-років Жовтня) – Автостанція.