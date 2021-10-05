До уваги пенсіонерів Олександрії! Якщо ви отримуєте пенсію через банк…

Іноді, за певних причин пенсіонер, який отримує пенсію через банківську установу, не знімає кошти з рахунку чи виплата пенсії здійснюється за довіреністю (порядок оформлення і строк дії якої визначається законом).

У таких випадках пунктом 16 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках (далі – Порядок) передбачено, якщо суми пенсії одержуються за довіреністю більш як один рік або не одержуються з поточного рахунка більш як один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду, а одержувач – подати нову заяву до органу Пенсійного фонду.

Дії пенсіонера

Зазначена заява подається одержувачем особисто до відділу обслуговування громадян (сервісного центру) за місцем фактичного проживання. Таку ж заяву може надати і банківська установа після звернення одержувача до неї.

Дії пенсійників

Щомісяця після отримання зазначених списків з банківських установ спеціалістами головного управління надсилаються листи-повідомлення пенсіонерам, які зазначені у списках.

Якщо нову заяву не подано…

У разі невиконання пенсіонером цієї умови протягом місяця з дати направлення повідомлення, перерахування пенсії на поточний рахунок у банківській установі припиняється та в подальшому виплата пенсії здійснюється через відділення поштового зв’язку за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Законодавча база

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків.

Виплата пенсії банківськими установами здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596.