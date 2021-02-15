До уваги підприємців Олександрійщини! Хто звільняється від сплати ЄСВ

Законом України від 13 травня 2020 року № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» з 01 січня 2021 року фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах) звільнено від сплати за себе єдиного внеску якщо вони:

– отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку та отримують відповідно до чинного законодавства пенсію або соціальну допомогу;

– впроваджують один вид діяльності одночасно;

– мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального.

Крім того, з 01 січня 2021 року скасовується обов’язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку). Вищезазначена законодавча норма стосується тільки платників загальної системи оподаткування. Тож визначення бази нарахування ЄСВ є виключно правом, а не обов’язком.