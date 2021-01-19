До уваги пільговиків та субсидіантів Олександрійщини!

Управління праці та соціального захисту населення інформує, що 16 грудня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1282, якою дещо спрощено Порядок надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, завдяки чому, зокрема, набудуть право на субсидію деякі категорії сімей.

Надано можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При визначенні права на субсидію враховується не опалювальна площа житла, а загальна площа житлового приміщення, що не перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку і 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. У разі перевищення вищезазначених норм, житлова субсидія не призначається (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування). Раніше норма була 120 та 200 кв. метрів опалювальної площі.

Надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії шляхом успадкування. Раніше таким громадянам субсидія призначалась за рішенням комісії.

23 грудня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1324, якою теж внесені зміни суттєві зміни в Порядок призначення житлової субсидії в частині спрощення оформлення субсидії для осіб, які отримували допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину без вимоги обов’язкової сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи.

Таким чином, для осіб, які перебували у трудових відносинах з роботодавцем та під час карантину отримували допомогу по частковому безробіттю в період карантину, надана можливість брати до уваги отриману допомогу без факту сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Запроваджено ще один вид подання заяви про призначення субсидії в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг – «Портал Дія» або офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.

В зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, в січні 2021 року, управлінням буде проведено в автоматичному режимі перерахунок житлової субсидії.

Крім того, цією ж постановою Кабінету Міністрів внесено зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї при призначенні всіх видів державних допомог.

Відтепер, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу не враховується до сукупного доходу.

Тому, громадянам, яким було відмовлено в призначенні державних допомог через перевищення доходів в зв’язку з тим, що розмір житлової субсидії був включений до середньомісячного доходу сім’ї, рекомендуємо подати до управління необхідний пакет документів, для визначення права на всі види державної допомоги без урахування отриманих сум субсидії протягом 2020 року.