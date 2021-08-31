Електронні опції від центру зайнятості: інтерактивна мапа вакансій

Шукаєте роботу та є користувачем мережі Інтернет?

Запрошуємо завітати на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості!

У рубриці «Громадянам» ви можете ознайомитись з інтерактивною мапою вакансій. Мапа дозволяє дистанційно (за допомогою ґаджетів та персонального комп’ютера) здійснювати пошук вакансій за містами та районами області.

Також маєте змогу ознайомитись з характеристиками вакансій, зокрема з розміром заробітної плати.

Користуйтесь інтернет-ресурсами державної служби зайнятості!

Знайдіть роботу своєї мрії!