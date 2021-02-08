До уваги водіїв Олександрійщині! Корисні поради під час погіршення погоди

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Кіровоградщину замітають сніги, що ускладнює рух транспорту на дорогах, інформує “Голос Громади”.

У несприятливу сніжну погоду водіям радять утриматися від поїздок. Однак, якщо є така необхідність й автівка застрягла на засніженій дорозі, ми ділимося декількома важливими порадами для водіїв від сервісного центру МВС.

По-перше, варто берегти бензин і не відходити далеко від авто.
По-друге, спробувати самостійно розкопати автомобіль із замету й намагатися їхати. Під колеса можна підкласти килимки або інші предмети для кращого зчеплення. Не варто тиснути до відпору на педаль газу.
Також змінювати напрям коліс: спочатку поставити їх прямо, потім повернути праворуч та ліворуч.
Якщо виїхати самостійно все-таки не вдається або у вас катастрофічно мало палива — телефонуйте рятувальникам.

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Будьте пильні на сніжній дорозі, не робіть раптових рухів, думайте про керманичів поряд з вами.

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