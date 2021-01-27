До уваги водіїв: попередження про суттєве погіршення погодних умов, що призведуть до порушення та припинення руху транспорту!

За прогнозом УкрГідрометцентру, до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршенням погодних умов та сильні снігопади. Так, в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу, а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу. Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також. в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

На дорогах ожеледиця!

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!