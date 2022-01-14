До відома батьків Олександрії! Календар профілактичних щеплень для дітей

Захистіть дітей від 10 інфекційних хвороб – щеплюйте їх відповідно до Національного календаря (https://bit.ly/3JTDRhX), повідомляє “Голос Громади”.
Вакцини, внесені до Національного календаря профілактичних щеплень, держава закуповує власним коштом. Їх можна отримати та зробити безоплатно у педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Всі вакцини, зареєстровані в Україні, є якісними, ефективними та безпечними.
Якщо так трапилося, що ви пропустили дозу щеплення, не варто панікувати. Пропуск вакцинації не означає, що треба розпочинати серію щеплень спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені дози якомога швидше. Незалежно від того, скільки минуло часу, потрібно звернутися до свого лікаря або педіатра.
Вакцинуйте малюків, відповідно до Календаря профілактичних щеплень!