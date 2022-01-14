До відома батьків Олександрії! Календар профілактичних щеплень для дітей

Якщо так трапилося, що ви пропустили дозу щеплення, не варто панікувати. Пропуск вакцинації не означає, що треба розпочинати серію щеплень спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені дози якомога швидше. Незалежно від того, скільки минуло часу, потрібно звернутися до свого лікаря або педіатра.