До відома майбутніх абітурієнтів Олександрії! Стали відомі дати проведення ЗНО-2022

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У Міносвіти затвердили графік підготовки та проведення ЗНО-2022. Реєстрація розпочнеться з 1 лютого до 9 березня.

Графік проведення ЗНО-2022:

✅ Фізика – 23 травня

✅ Хімія – 26 травня

✅ Українська мова та література – ​​31 травня

✅ Математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня

✅ Іспанська, німецька, французька мови – 6 червня

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✅ Англійська мова – 7 червня

✅ Історія України – 10 червня

✅ Географія – 14 червня

✅ Біологія – 17 червня

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