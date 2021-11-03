До відома майбутніх абітурієнтів Олександрії! Стали відомі дати проведення ЗНО-2022

У Міносвіти затвердили графік підготовки та проведення ЗНО-2022. Реєстрація розпочнеться з 1 лютого до 9 березня.
Графік проведення ЗНО-2022:
✅ Фізика – 23 травня
✅ Хімія – 26 травня
✅ Українська мова та література – 31 травня
✅ Математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня
✅ Іспанська, німецька, французька мови – 6 червня
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✅ Англійська мова – 7 червня
✅ Історія України – 10 червня
✅ Географія – 14 червня
✅ Біологія – 17 червня