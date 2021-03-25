До відома мешканців Олександрійщини! Змінено правила поповнення карток для клієнтів ПриватБанку

Приватбанк встановлює нові правила поповнення бізнес-карток («Ключ до рахунку» і корпоративних карток) і поточних рахунків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу банківської установи.

Оскільки всі банки зобов’язані виконувати вимоги фінансового моніторингу в частині ідентифікації платників відповідно до Закону України № 361-IX від 06.12.2019 та Постанови НБУ № 65 від 16.05.2020, Приватбанк встановлює наступні правила поповнення бізнес-карток (карток «Ключ до рахунку» і корпоративних карток) і поточних рахунків:

При створенні платежів через Приват24 або термінали самообслуговування Приватбанку на поповнення бізнес-карток на будь-яку суму платник буде переадресований на поповнення поточного рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов’язкових реквізитів одержувача (IBAN і ін.).

При створенні платежів з інших банків на поповнення бізнес-карток клієнтів Приватбанку на суму понад 30 тис. грн на місяць – Приватбанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення саме IBAN-номера поточних рахунків клієнтів Приватбанку, оскільки при їх поповненні обов’язковим є вказівка реквізитів платника, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг.

Таким чином, усі бізнес-клієнти Приватбанку можуть приймати оплату від покупців і партнерів – клієнтів Приватбанку і будь-яких інших банків – безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.

До слова, Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.

За даними НБУ, на сьогодні єдиною системно важливою платіжною системою, як і раніше, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку.