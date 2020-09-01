До відома олександрійців: чи обов’язково при прийомі на роботу укладати з працівником письмовий трудовий договір?

Трудовий договір можна укласти в усній або письмовій формі.

Письмова форма обов’язкова:

коли на цьому наполягає працівник;

при організованому наборі працівників;

при роботі в районах з особливими природними умовами та високим ризиком для здоров’я (наприклад, радіоактивно забруднена територія);

при укладенні контракту;

при укладенні договору з неповнолітнім;

якщо роботодавцем є приватний підприємець або фізична особа;

для працівників релігійних організацій;

для працівників, які проходять альтернативну службу;

для працівників, які беруть участь у громадських роботах;

для працівників фермерських господарств;

при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

в інших випадках, передбачених законодавством.

В інших випадках ви можете укласти усний договір. Для цього працівнику потрібно написати заяву про прийняття на роботу на ім’я керівника. В свою чергу, керівник ставить на заяві своє рішення.

За якою формою укладається трудовий договір?

Якщо ви фізична особа або приватний підприємець, ви повинні використовувати затверджену форму.

Якщо ви юридична особа, можете використовувати довільну форму договору, зазначивши:

трудові обов’язки працівника;

режим роботи і відпочинку;

пільги, гарантії, компенсації;

умови оплати праці та умови преміювання;

доплати, надбавки та інше.

Трудовий договір може бути:

безстроковим;

на визначений строк;

на час виконання певної роботи.

Після укладення трудового договору ви маєте видати наказ або розпорядження про прийняття працівника на роботу. Дивіться типову форму наказу.