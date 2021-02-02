До відома олександрійців! Встановлено новий прожитковий мінімум

Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради повідомляє, що відповідно до ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено у 2021 році новий прожитковий мінімум. Він складає на одну особу на місяць:

– з січня 2021 року – 2189 грн;

– з 1 липня 2021 року – 2294 грн;

– з 1 грудня 2021 року – 2393 грн.

Для основних соціальних груп населення, розміри прожиткового мінімуму становить:

– для дітей віком до 6 років: з січня 2021 року – 1921 грн, з 1 липня – 2013 грн, з 1 грудня – 2100 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021р. – 2395 грн, з 1 липня – 2510 грн, з 1 грудня – 2618 грн;

для працездатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2270 грн, з 1 липня – 2379 грн, з 1 грудня 2481 грн;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року – 1769 грн, з 1 липня -1854 грн, з 1 грудня – 1934 грн.

Враховуючи зазначене, у 2021 році розміри деяких видів державної допомоги також змінилися.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (надається у розмірі не менш як 25% розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць):

– з січня – 567,50 грн,

– з липня – 594,75 грн,

– з грудня – 620,25 грн.

Допомога при народжені дитини надається у розмірі – 41280 грн, одноразова виплата складає – 10320 грн, далі щомісячна виплата становить – 860 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям (надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сімї в розрахунку на одну особу за шість місяців):

– на дітей віком до 6 років – з січня 1921,00грн, з липня 2013,00 грн, з грудня 2100,00 грн;

– на дітей віком від 6 до 18 років – з січня 2395,00 грн, з липня – 2510,00 грн, з грудня – 2618,00 грн,

– на дітей віком від 18 до 23 років – з січня 2270,00 грн, з липня – 2379,00 грн, з грудня – 2481,00 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 (3,5) прожиткових мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги) на дітей віком:

– до 6 років (2,5 ПМ) – з січня 4802,50 грн, з липня 5032,50 грн, з грудня 5250,00 грн;

– до 6 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ) – з січня 6723,50 грн, з липня 7045,50 грн, з грудня 7350,00 грн;

– від 6 до 18 років (2,5 ПМ) – з січня 5987,50 грн, з липня 6275,00 грн, з грудня 6545,00 грн;

– від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ) – з січня 8382,50 грн, з липня 8785,00 грн, з грудня 9163,00 грн.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною (надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність):

– з січня – 1769,00 грн;

– з липня – 1854,00 грн;

– з грудня – 1934,00 грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів (надається у розмір, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців) на дітей віком:

– до 6 років – з січня 960,50 грн, з липня – 1006,50 грн, з грудня 1050,00 грн;

– від 6 до 18 років – з січня 1197,50 грн, з липня – 1255,00 грн, з грудня – 1309,00 грн.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сімї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць),

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

– з січня – 2189,00 грн;

– з липня – 2294,00 грн;

– з грудня – 2393,00 грн.

Також ст.9 Закону встановлено, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних груп населення становить:

– для працездатних осіб – 35 відсотків;

– для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році становитимуть:

– 35 % ПМ для працездатних осіб – з 1 січня – 794,50 грн, з 1 липня – 832,65 грн, з 1 грудня – 868,35 грн;

– 100 % для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – з 1 січня – 1769,00 грн, з 1 липня – 1854,00 грн, з 1 грудня – 1934,00 грн.

130 % для дітей віком:

– до 6 років – з 1 січня – 2497,30 грн, з 1 липня – 2616,90 грн, з 1 грудня – 2730,00 грн;

– від 6 до 18 років – з 1 січня – 3113,50 грн, з 1 липня – 3263,00 грн, з 1 грудня – 3403,40 грн;

– від 18 до 23 (за умов навчання на денній формі) – з 1 січня – 2951,00 грн, з 1 липня – 3092,70 грн, з 1 грудня – 3225,30 грн.