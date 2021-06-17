До відома працюючих олександрійців! 5 фактів про електронну трудову книжку

10 червня 2021 року набрав чинності Закон України, яким запроваджено облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб).

Факт 1. Унікальний ресурс Пенсійного фонду – Реєстр застрахованих осіб

Дані акумулюються в Реєстрі застрахованих осіб та мають відповідний кіберзахист, який унеможливлює шахраям скористатися відомостями, що містяться в електронній трудовій книжці.

Також Законом врегульовано механізм накопичення, обробки та використання інформації, зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи та призначення пенсій.

Факт 2. Перехідний період – 5 років

Законом встановлено п’ятирічний перехідний період для включення до Реєстру застрахованих осіб відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так й електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Реєстру застрахованих осіб).

Факт 3. Внесення даних – це просто

Наповнення відомостей відбуватиметься як роботодавцем, так і безпосередньо застрахованою особою через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису.

Факт 4. Записи у паперовій трудовій – за бажанням

Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис. Якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу буде зобов’язаний паралельно із електронним обліком трудової діяльності також внести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Факт 5. Пенсію призначать автоматично!

Електронна трудова книжка дасть можливість уповноваженим органам призначати людині пенсію автоматично (без звернення) та збирання документів за всю її трудову діяльність.