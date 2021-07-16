До виконання своїх обов`язків приступив новий директор ДЮСШ №2 в Олександрії

Днями було представлено нового директора Олександрійської дитячо-юнацької спортивної школи № 2, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

Новопризначеним директором закладу став Юрій Котов. Вітали нового керівника заступник міського голови Ірина Чемерис і начальники управління освіти Олександр Авраменко та відділу молоді і спорту Андрій Ярошевський.

Котов Юрій Миколайович народився 10 березня 1972 року в Олександрії. Освіта вища, закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту у 1994 році за спеціальністю «Викладач фізичної культури, тренер».

З 2004 року голова громадської організації «Олександрійська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Також з 2004 року і по сьогодні працював директором районної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос».

Депутат восьмого скликання Олександрійської міської ради.