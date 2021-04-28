Добова смертність від коронавірусу на Кіровоградщині: 28 квітня

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 638 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 24. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 290 ІФА-тестувань та 639 досліджень на антиген.

Одужали від коронавірусу: 18 жителів обласного центру, 10 з м. Олександрія, 14 з м. Знам’янка, 6 з Гайворонського району, 22 з Добровеличківського, по 11 з Долинського та Кропивницького районів, 5 зі Знам’янського району, по 1 жителю з – з Компаніївського, Новоукраїнського, Олександрійського районів та міста Світловодськ, 6 з Маловисківського району, 7 з Новомиргородського району, 4 з Петрівського району та 2 з Устинівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 85-річну жінку та 73-річного чоловіка з обласного центру, 58-річну жительку Кропивницького району, 74-річну жительку Новоукраїнського району, 73-річну жительку Устинівського району та 62-річну жительку Олександрівського району.