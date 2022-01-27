Добовий показник: майже пів сотні хворих серед олександрійців на COVID-19!

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 26 січня було зроблено 131 ПЛР-тест, виявлено 45 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 27 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 193 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 19 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 25 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 1, Світловодської – 5, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 168 хворих, в тому числі 19 дітей.

Усього станом на 27 січня хворих на пневмонію – 222 осіб, в тому числі 13 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 14 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 177 хворих, в тому числі 1 дитина.