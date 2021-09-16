Добовий приріст коронавірусних хворих в Олександрії

Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії – 15 вересня було зроблено 55 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 40 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 13 хворих, в тому числі 3 хворих з Петрівської громади, 2 – з Приютівської, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 27 хворих, в тому числі 2 дитина.

Усього станом на 16 вересня хворих на пневмонію – 87 осіб, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 60 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 15 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 51 хворих, в тому числі 2 дітей.