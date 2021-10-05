Добовий приріст ковідних хворих в Олександрії станом на ранок 05 жовтня

4 жовтня було зроблено 112 ПЛР-тестів та виявлено 15 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні у закладах охорони здоров’я Олександрії лікуються 144 хворих на коронавірусну інфекцію.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 32 пацієнти, із них 2 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів знаходиться 112 хворих, серед них 6 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 116 осіб, у тому числі 8 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 7 дітей та 45 дорослих, серед яких 3 людей під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з пневмонією знаходиться 64 хворих.