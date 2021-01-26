Добра справа: в Олександрії надаватимуть благодійні обіди для нужденних та знедолених

В Олександрії, щонеділі, у самому центрі міста, а саме біля Єпархіального центру (поряд з магазином “Атлант”) будуть організовувати безкоштовні обіди для нужденних. Крім того, всіх небайдужих просять допомоги та підтримки у проведені такого заходу. Повідомляє “Голос Громади”.

“З благословення Високопреосвященнішого архієпископа Олександрійського і Світловодського Боголєпа, при єпархіальному управлінні на Площі соборній м.Олександрії, надалі триває(що неділі о 13.00) роздача благодійних обідів, для нужденних. Дякуємо всім небайдужим, хто приймає участь в добрій справі!” – йдеться у повідомленні.