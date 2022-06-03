Добро теж повертається «бумерангом»: переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra отримають новий «Кришталевий мікрофон».

Про це повідомили на офіційному Youtube-каналі Eurovision Song Contest.

Виробники заповітного «кришталевого мікрофона», компанія Kosta Boda, дізналися про благодійний аукціон, під час якого учасники українського гурту Kalush Orchestra продали свій приз за перемогу на цьогорічному конкурсі Євробачення і вирішили підтримати групу. Про це у коментарі розповіла також і голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

Нагадаємо, що 29 травня переможці Євробачення-2022, як і обіцяли раніше, продали кришталевий кубок за $900 тис. на благодійному аукціоні. За ці гроші буде закуплено комплекс безпілотників PD–2 для української армії. Цьому посприяв також український шоумен і волонтер Сергій Притула.