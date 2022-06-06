Трагічна втрата: на війні загинув боєць з Олександрії

На війні з російськими окупантами загинув 38-річний військовий з Олександрії Валентин Сьомак, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міського голови Сергія Кузьменка.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого земляка. Поділяємо ваше горе, сумуємо за втратою найкращих синів Батьківщини! Світла пам’ять про нашого мужнього захисника назавжди залишиться у серцях олександрійців.

Про час і місце прощання та поховання Валентина Сьомака буде повідомлено додатково” – йдеться у тексті посадовця.