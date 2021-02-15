Домогосподарства Кіровоградщини отримають понад 144 мільйонів житлової субсидії

За січень поточного року домогосподарствам Кіровоградщини нададуть 144,2 мільйона гривень житлової субсидії, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградської ОДА.

«Житлову субсидію за січень 2021 року отримали 72,8 тисячі домогосподарств, тобто 17,8%. Виплати у грошовій безготівковій формі – 4,4 тисячі домогосподарств області на суму 9,6 мільйона гривень. Готівкою субсидію виплатили 68,4 тисячі домогосподарств на загальну суму 134,6 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

Середній розмір субсидії у січні становить 1980 гривень 7 копійок.

Крім того, у січні органи соцзахисту здійснили перерахунок розміру житлової субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів на електропостачання.

Державного бюджету для виплати житлової субсидії надходять своєчасно, заборгованості немає.