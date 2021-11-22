Допомагаємо в адаптації до мирного життя: атовці Кіровоградщини обговорили шляхи професійної реалізації

Нещодавно фахівцями обласного центру зайнятості проведено інформаційний вебінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС.

До його проведення засобами онлайн-зв’язку долучилися координатор центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» Ганна Колєва та Володимир Липчанський, представник сектору по роботі з учасниками АТО/ООС Центральноукраїнського національного технічного університету.

Присутні розглянули сучасні технології пошуку роботи, визначили ресурси, які необхідні для професійної самореалізації, методи самопрезентації, а також мали можливість обговорити власний досвід у пошуку роботи.

Координатор центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» Ганна Колєва зосередила увагу присутніх на важливості психологічної реабілітації колишніх військовослужбовців, а також особливостях адаптивних процесів до цивільного життя та праці.

У свою чергу, Володимир Липчанський розповів про можливості здобуття вищої освіти учасниками АТО/ООС та їхніми дітьми.

Незважаючи на те, що захід відбувся в онлайн-форматі, спілкування було активним, конструктивним та досить емоційним. Учасники розповідали про проблеми, з якими вони стикаються у мирному житті, ділилися досвідом вирішення тих чи інших питань, що стосуються їхнього соціального захисту тощо.