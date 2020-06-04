Допомога по частковому безробіттю: зміни та новації  

29 травня 2020 року набув чинності Закон № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19)», за яким передбачаються такі основні новації:

допомога по безробіттю може виплачуватися фізичній особі-підприємцю, що не має найманих працівників за умови, що вона є застрахованою особою;

строк звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю збільшено з 30 до 90 днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності;

звільнення від оподаткування суми отриманої допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Державна служба зайнятості закликає представників малого та середнього бізнесу скористатися можливістю отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Механізм підтримки працівників у зв’язку з вимушеним зупиненням (скороченням) діяльності дозволяє зберегти робочі місця, знизити навантаження на роботодавців і запобігти зростанню безробіття.