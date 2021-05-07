Доповнення в мережі автобусних маршрутів Олександрії

Виконком Олександрійської міської ради затвердив доповнення до чинного графіку громадського транспорту міста, повідомляє «Голос Громади».

Відповідним рішенням виконкому від 6 травня цього року затверджено нову мережу та графіки руху автобусних маршрутів в межах Олександрійської територіальної громади у звичайному режимі руху. Вони доповнені маршрутом №80 «Олександрія-Головківка» (відправлення від автостанції о 6.00, 8.30, 13.00, 17.30; з кінцевої зупинки с.Головківки – о 7.17, 9.50, 14.30, 18.30). Також до Головківки курсує маршрут №79 (від автостанції о 7.30, 10.00, 12.00, 16.00; від Головківки (кінцева) – 0 8.30, 11.00, 13.00, 17.00). Це рішення виконкому пов`язане з адміністративним приєднанням до міста навколишніх територій громад та закінченням терміну договору відповідного перевізника з Олександрійською райдержадміністрацією. Всі інші графіки існуючих автобусних маршрутів по м.Олександрії змін не зазнали, зазначалося на засіданні виконкому.