Дорогами Кіровоградщини обмежили рух великовагового транспорту

На Кіровоградщині введено обмеження проїзду автомобільними дорогами загального користування великоваговими транспортними засобами фактичною масою понад 24 тонни, повідомляє «Голос Громади» на сайт ГУНП у Кіровоградській області.

Обмеження введено для збереження дорожнього покриття зв’язку з підвищенням температури атмосферного повітря.

Відстій великовагового автотранспорту на період підвищення температури атмосферного повітря здійснюється на існуючих стоянках та майданчиках відпочинку, в тому числі біля об’єктів сервісу.