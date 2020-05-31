Дорогу здолає той, хто йде: Олександрійці взяли участь у пішохідному марафоні (ФОТО, ВІДЕО)

Вчора, 30 травня ГО “Сильна Олександрійщина” організувала та провела пішохідний марафон, повідомляє “Голос Громади”.

Метою марафону було пройти 50 км і вкластись в ліміт часу 12 годин.

Маршрут стартував в місті Олександрія та проходив по території Приютівської ОТГ, включаючи в себе такі населені пункти як: Войнівка, Приютівка, Протопопівка, Велика та Мала скелі, Бандурівку.

Кінцевою точкою був населений пункт Ясинуватка, а саме маєток Вімберга, після чого олександрійці відправились назад до Олександрії.

По маршруту було 12 зупинок. Практично на кожній зупинці учасників чекало фізичне навантаження.

Уся дистанція склала практично 53,5 км, додаткових випробувань для учасників надала природа, це були: проливні дощі, розмиті ґрунтові дороги, пекуче сонце та поривчасті вітри.

Команда складалася з 10 учасників, кожен із них мав гарну фізичну підготовку, вік спортсменів становив діапазон від 15 до 53 років.

Однією з умов участі було лімітоване харчування та обмежений літраж води.

Всі учасники впорались з дистанцією та лімітом часу, отримали досвід та масу позитивних вражень від незабутніх краєвидів.

Відзнакою за проходження маршруту були тематичні військові медальйони на яких вигравіювано інформацію про захід.

Спортивний івент проходив за підтримки президента ФК “Олександрія” Сергія Кузьменка, голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева та компанії “Агровіста”.