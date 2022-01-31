Дорожньо-колійних робітників потребують на підприємствах Кіровоградщини

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає дорожньо-колійних робітників.

Станом на 31 січня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1710 вакантних посад. Так, наразі підприємства області потребують 8 дорожньо-колійних робітників.

Роботодавці області готові платити дорожньо-колійним робітникам від 14 200 до 15 069 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.