Досягли певного віку? Отримайте підвищення пенсії!

З метою підвищення соціального захисту найбільш вразливих верств населення та на виконання законодавчих актів і нормативних документів Кабінету Міністрів України у 2021 році відбулися підвищення пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів. Отож, хто отримав підвищення у 2021 році та кому очікувати збільшення пенсії у 2022 році?

У січні 2021 року підвищення мінімальної пенсії до 2400,00 грн (40 % від мінімальної заробітної плати 6000 грн) отримали 67,1 тис. пенсіонерів Кіровоградщини віком від 65 років за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Також у 2021 році продовжено виплату щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 500 грн особам віком від 80 років і мінімальної пенсійної виплати – 2600 грн за наявності у таких категорій осіб страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Таку виплату отримали 873 пенсіонери Кіровоградської області.

і мінімальної пенсійної виплати – 2600 грн за наявності у таких категорій осіб страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Таку виплату отримали 873 пенсіонери Кіровоградської області. З 1 жовтня 2021 року встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень 24,3 тис. пенсіонерів-мешканців області – особам, яким виповнилось 75 років до досягнення ними 80-річного віку. За наявності в них страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків їх мінімальна пенсійна виплата становить не менше ніж 2500 грн.

до досягнення ними 80-річного віку. За наявності в них страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків їх мінімальна пенсійна виплата становить не менше ніж 2500 грн. З 1 грудня 2021 року підвищення мінімальної пенсії з 2400 до 2600 грн (40 % від збільшеної мінімальної заробітної плати 6500 грн) відбудеться для пенсіонерів віком від 65 років , за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

, за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. З 1 жовтня 2022 року планується встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 300 гривень 46,6 тис. пенсіонерів Кіровоградщини, яким виповнилось 70 років до досягнення ними 75 років. За наявності в них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків їх мінімальна пенсійна виплата становитиме 3000 грн.