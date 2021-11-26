Дозвіл на придбання житла

На засіданні Олександрійської міської ради ухвалили рішення про надання дозволу на придбання житла, який було надано комунальному підприємству «Центральна міська лікарня м. Олександрії».

Згідно з затвердженим документом лікарня має право на придбання у комунальну власність, Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради, квартиру. За адресою вулиця Військова, будинок 4, кв. №3. Приміщення має 4 кімнати та загальну площу 103,1 кв.м., житлова площа 43,4 кв.м. Орієнтована вартість квартири складає 340 000 грн. Договір купівлі продажу доручили укласти директору комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Приходьку Віктору Миколайовичу.

Контроль за виконанням даного рішення поклали на постійну комісію з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин.