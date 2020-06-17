Дозволи на відключення олександрійців від тепломереж надаватиме оновлена комісія (і цим додасть проблем ТКЕ)

Міська влада затвердила новий склад постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов`язаних з відключенням споживачів від централізованого теплопостачання у разі їхньої відмови від нього, повідомляє «Голос Громади».

Комісію затвердив виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні. За початковою пропозицією, до неї увійшли 13 посадових осіб та депутатів міськради. Це фахівці управління ЖКГ міської ради, директори підприємств КП «Теплокомуненерго», ОВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», КП «Житлогосп», начальники управлінь і підприємств – олександрійського відділу управління ДСНС, ПАТ «Кіровоградобленерго», ОУЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз», Олексадрійського управління Держпродспоживслужби і навіть – начальник управління охорони здоров`я Олександрійської міськради. В процесі обговорення пропозиції щодо складу комісії у її роботі побажав взяти участь також присутній на засіданні виконкому депутат міської ради Віталій Заріцький. Виконком не заперечував. Після затвердження оновленого складу комісії попереднє аналогічне рішення виконавчого комітету від 31.05.2018 р. втратило чинність.

Нагадаємо, в літні (неопалювальні) періоди така міжвідомча комісія розглядає заяви абонентів КП «Теплокомуненерго», які бажають відключитися від централізованих тепломереж і перейти на індивідуальне опалення. Цих відключень за останні роки (лише дозволених і офіційно оформлених) налічується тисячі. Наприклад, тільки за літній період минулого року «Теплокомуненерго», з дозволу комісії, втратило близько 800 своїх абонентів, що перейшли на «автономку». Відповідно вся собівартість виробленого тепла разом з його доданою вартістю розподілятиметься на решту абонентів, які ще залишаються «вірними» своєму надавачу тепла – КП ТКЕ і кількість яких щороку зменшується на декілька сотень-тисяч. І це стане ще одним, додатковим чинником для ускладнення економіки даного підприємства (яке й без того перебуває у скрутному фінансовому становищі) та буде черговим приводом подальшого підвищення тарифу на тепло…