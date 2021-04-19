Друга спроба «Перекрестка»: знову «облом»

Повторний «фейл» отримав магазин «Перекресток» на своє чергове клопотання до міської влади, повідомляє «Голос Громади».

(Фейл – від англ. faile: невдача, провал і т.п. – використовується у розмовній лексиці).

Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», наприкінці березня цього року виконком Олександрійської міської ради не погодив приватному підприємцю Людмилі Артюховій роботу її магазину «Перекрёсток», що на вул. Перспективній, 15 А, у цілодобовому режимі.

Після того вона знову звернулася з заявою до міської влади про погодження роботи «Перекрёстка» (саме таку російську назву чомусь має цей магазин, зареєстрований у центрі України, в Олександрії – втім, мова зараз не про це) у подовженому режимі, а саме з 7-ї години до 24-ї години. І знову отримала відмову: члени виконкому на недавньому засіданні зійшлися на тому, що цей магазин має працювати у робочому розпорядку, визначеному на загальних підставах. Отже, продавці «Перекрёстка» тепер принаймні можуть висипатися вночі, та ще й лягати раніше півночі…

(Фото з архівів)