Дубль №2: завтра Кіровоградська обласна рада знову збереться для обрання голови облради

Сьогодні, 08 грудня, після зірвання обрання голови Кіровоградської облради тимчасова президія взяла на контроль роботу депутатів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “CBN”.

«Зараз працює тимчасова президія, оскільки втратив легітимність голова облради VII скликання, а голову обласної ради VIII скликання ми не встигли обрати. Щойно я отримав інформацію, що, за попередніми даними, немає ніяких вибухонебезпечних предметів у приміщенні обласної ради, обласної державної адміністрації, де знаходиться сесійна зала. Оскільки я виконую обов’язки головуючого, ініціюю на завтра проведення засідання тимчасової президії, щоб визначити час подальшої роботи обласної ради й продовження розгляду питань порядку денного», – прокоментував представник «Європейської солідарності» у тимчасовій президії Сергій Коваленко, який головував на першій сесії облради.

За попередньою інформацією, під час обшуку вибухівки не знайдено.