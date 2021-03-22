Два директори навчальних закладів Олександрії виграли освітні гранти

В Олександрії директори двох шкіл успішно пройшли конкурсний відбір і отримали запрошення на навчання в програмі «Школа освітніх управлінь» від Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS) та ГС «Освіторія». Переможцями стали Неля Овчаренко, директор НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19 – ДНЗ «Лісова казка» та Руслан Шульга, директор Ліцею інформаційних технологій. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Більш того, за правилами програми лише 30 % її учасників мали можливість отримати на навчання грантові кошти від Освіторії та KMBS. Розмір гранту становив 75 % від вартості програми. Написавши есе та пройшовши співбесіду, керівникам зазначених закладів вдалося отримати відповідні гранти. Навчання у Школі освітніх управлінь стартувало 15 березня і завершиться 26 липня.

Додатково: Києво-Могилянська бізнес-школа спільно з громадською спілкою «Освіторія» започатковують першу в Україні навчальну програму, основною метою якої є зміни в освіті на рівні управління школами та іншими закладами освіти. Це довгостроковий проєкт, який працює на створення критичної маси управлінців в освіті, які мислять по-новому та розбудовують свій заклад в інший спосіб.