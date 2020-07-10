Два гравці ФК «Олександрія» потрапили до символiчної збiрної туру УПЛ (ФОТО)

За версією сайту UA-Футбол до символічної збірної 29–го туру потрапили одразу два гравці ФК «Олександрія»: Каспарс Дубра та Максим Третьяков, повідомляє «Голос Громади».

Каспарас Дубра. Спекотно ставало в штрафному майданчику «містян» після кожної другої атаки «Зорі». Дубра став тим, хто нав’язував луганчанам боротьбу і не дозволив господарювати біля воріт Паньківа. Два м’ячі пропустили олександрійці, проте, небезпечних моментів було набагато більше, Каспарас загасив кілька справжніх «пожеж» і допоміг команді відстояти прийнятний результат в грі з дуже незручним суперником.

Максим Третьяков. Вибухова швидкість, вміння виграти позицію і загострити гру — головні переваги Третьякова. «Олександрія» завдяки активності Максима змогла стримати наступальні пориви суперника, адже у «містян» регулярно проходили гострі контратаки. А ще в матчі з «Зорею» Третьяков реалізував пенальті, відновивши статус-кво в напруженому протистоянні.