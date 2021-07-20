«Два в одному»: сільський староста, він же – нотаріус

Староста сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка і Головківське Олександрійської міської ради отримав повноваження на вчинення нотаріальних дій, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні, затвердивши зразок гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою вищезгаданих населених пунктів, що входять до Олександрійської територіальної громади. Рішення ухвалене на підставі відповідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування».

(Нагадаємо, 15 травня цього року рішенням чергової сесії міської ради старостою сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка і Головківське затверджено Юрія Коваля, який протягом багатьох попередніх років був першим заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації.