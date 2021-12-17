Дві сотні нових робочих місць для олександрійців буде створено у 2022 році

Приватні і комунальні підприємства Олександрії у наступному році планують створити орієнтовно 200 нових робочих місць. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко під час річного звіту сьогодні, 16 грудня.

Гіпермаркет «Епіцентр», який у 2022 році збудує в Олександрії свій магазин, створить 70 робочих місць. Новостворене комунальне підприємство «Олександрійський транспорт» матиме 25 працівників.

ВК ПрАТ «Оболонь» додасть 18 робочих місць, ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Олександрійські крани обладнання системи» – 30, ТОВ «ЗПТУ «Віра – Сервіс Інтермаш» – 13, ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» – 10, ТОВ «Завод Олександрійська ливарна компанія» та ТОВ «Олександрійські кранові системи» – по 5.