Дві вулиці Олександрії змінять свої назви

Таке рішення днями ухвалили на засіданні комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

Питання перейменування стосувалися провулку Маршала Ворошилова та вулиці Корнійчука. Присутні заслухали пропозиції щодо нових варіантів топонімів і шляхом голосування визначилися з майбутніми назвами. На розгляд виконавчого комітету, який і затвердить остаточне рішення, будуть надані назви провулок Покровський та вулиця Ставкова.