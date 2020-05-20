Двох мешканців Олександрії засудили за жорстоке вбивство

Нещодавно, відбувся суд над двома мешканцями смт Олександрійське м.Олександрії, яких підозрювали у вбивстві земляка, повідомляє «Голос Громади».

Подія відбулася 17 лютого 2018 року. Двоє чоловіків повертались з місця, де споживали спиртні напої. Йдучи вулицею близько опівночі, проходячи повз будинку потерпілого, підозрювані побачили у вікні світло. Згадавши про сварку, що сталася пів роки тому вони вирішили «нагадати провину». Приятелі зайшли у двір і почали бити цеглою по вікнах. Потім виламали вхідні двері будинку. Зайшовши до помешкання, били потерпілого, а потім стали різати його ножем (судово-медична експертиза зафіксувала понад 100 саден, порізів, переломів на тілі убитого).

Олександрійський міськрайонний суд виніс покарання у вигляді 14 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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