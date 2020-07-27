Двом учaсникaм Другої світової війни з Кіровоградщини призначили довічні виплати 

Президент України Володимир Зеленський призначив довічні стипендії особам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та учасникам бойових дій у період Другої світової війни з 1939 по 1945 рр, про це йдеться у відповідних указах президента України, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, призначено довічні держaвні стипендії двом учaсникaм Другої світової війни з Кіровогрaдщини.