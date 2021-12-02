Двотижневі зимові канікули вже незабаром чекають на школярів Олександрії

Міністерство освіти і науки затвердило графік канікули на 2021-2022 рік, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

У більшості українських шкіл навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. А відпочивають школярі чотири рази на рік. Згідно з рішенням Міністерства, один тиждень канікули тривають восени та навесні. Взимку діти відпочивають два тижні, а влітку – всі три місяці.

Цієї зими учні будуть відпочивати два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. А очне навчання планують відновити з понеділка, 10 січня. При цьому графік канікул від МОН є лише рекомендацією.

Однак, у регіонах дати канікул можуть відрізнятись, оскільки це залежить від рівня захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо. При цьому саме керівництво шкіл може змінити дати канікули заради зручності.